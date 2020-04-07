Григорий Трофимчук: «Коронавирус – второй этап глобального процесса, запущенного в сентябре 2001 года»

Несмотря на коронавирус во всем мире, политические процессы не перестают развиваться. К примеру, одним из примечательных моментов на фоне коронавируса был саммит G-20, который прошел в онлайн режиме, а также показал, что мир больше пяти стран СБ ООН и решить данный глобальный вопрос в рамках членов СБ ООН невозможно.

О том, какие процессы будут развиваться после коронавируса, а также что произошло в политической жизни мира за кулисами, рассказал в интервью # российский эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

— Многие эксперты считают, что после завершения пандемии, вызванной коронавирусом, мир уже не будет прежним. Как вы считаете, какой будет новая система координат?

— Да, мир прежним уже не будет. Потому что коронавирус – это второй этап того же самого глобального процесса, который был запущен в сентябре 2001 года и получил название «Международный терроризм». Именно после того, первого этапа, как многие сейчас уже успели забыть, и была введена та многослойная система безопасности, которая теперь применяется сплошь по всему миру.

Бактериологическое продолжение того же самого процесса усилит контроль за населением мира – по крайней мере, в ключевых его странах. И теперь, чтобы избавиться от наступающего тотального цифрового контроля, населению той или иной страны уже придётся устраивать не цветную революцию, а цифровой бунт. При этом я не хочу сказать, что нет самого заболевания как такового. Оно, в той или иной форме, есть. Однако масштабы армагеддона ему придали намеренно.

Но надо сказать, что многие наблюдатели, да просто умные люди, здесь чувствуют какой-то подвох, «засаду». И видят, что для того, чтобы мир поверил в повсеместно бушующий коронавирус, в дело были брошены так называемые «звёзды» — как бы пострадавшие от этого актёры, спортсмены, певцы и даже принцы. Но мне лично всё равно, что там на Западе. Там что-то подобное было всегда. Мне важно, что будет происходить теперь на нашем общем пространстве. Считаю, что именно оно – а не Италия с Испанией – и будет подвергнуто, под этот «шум волны», дальнейшему разложению.

— Как показал саммит G-20, который прошел в онлайн режиме, страны, которые влияют на глобальные процессы, больше чем 5 стран СБ ООН. Можно ли считать, что СБ ООН будет каким-то образом реформирован?

— Сама ООН, как и её составная часть — Совет Безопасности, структура не вечная. В своё время была Лига Наций, после войны появилась ООН. Но теперь и она не в состоянии решать проблемы нового уровня. И мы уже видим, как на протяжении последних лет звучат всё больше претензий в сторону ООН. И сам СБ ООН, возможно, был бы уже реформирован, если бы в США вдруг не возник экзотичный президент Трамп.

Но даже он теперь не успокоится, пока не получит от КНР, коллеги США по СБ ООН, компенсации якобы за вину в «распространении» коронавируса. При этом формат G20 не решает никаких особых проблем, так как это, по сути, обыкновенный совещательный орган. Вот сейчас, к примеру, свирепствует пандемия коронавируса. Но где деньги и средства защиты для миллионов людей от ООН или той же G20? Их нет. Тогда зачем они нужны в принципе?

— Какие важные политические события произошли на ваш взгляд под шум коронавируса ?

— Их много, но пока они находятся в стадии развития. Например, это усиление разногласий внутри Евросоюза, так как Брюссель вообще, как кажется, не принимает действенного участия в помощи своим странам-членам. Про усиление тотального цифрового контроля я уже сказал, и это тоже политическое следствие пандемии. При этом следует подчеркнуть, что многие прямо связывают коронавирус с падением цен на нефть. Но это падение с пандемией никак не связано, ведь доллар, к примеру, в отличие от рубля не падает, а растёт.

Падение цены на нефть – это следствие изменения мировой обстановки в 2014 году, и тогда ещё только всё началось, как и война в Донбассе. Если США и Саудовская Аравия доведут до конца свой проект по вторичному обрушению цен на нефть (а я напомню, что в период 2014-2016 гг. они на это так до конца и не пошли), то мир тогда изменится хлеще, чем после коронавируса.