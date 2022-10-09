На днях Фэйсбук-сообщество Azeri Home Chef провело свой очередной конкурс «Неделя бразильской кухни». Конкурс вызвал оживленный интерес со стороны кулинаров, которые с энтузиазмом соревновались в подготовке экзотических блюд бразильской кухни. Среди пяти финалистов конкурса работа жительницы Баку Натальи Савич вызвала определённый интерес, и заняла третье место по решению жюри. О том, как проходил конкурс, и какие он вызвал эмоции, в интервью # рассказала сама Наталья Савич.

— Пожалуйста, расскажите, как вы решили принять участие в конкурсе «Неделя бразильской кухни»?

— Как и все поколение 90-х годов прошлого века я выросла на бразильских сериалах. Поэтому с детства я грезила Бразилией, меня манили их пляжи, веселые карнавалы, зажигательная музыка. Несколько лет назад моя мать устроилась няней в семью иностранцев, в которой была бразильянка по имени Марианна. После этого я полюбила Бразилию еще больше потому, что эта семья приняла нас как своих родных. Они уже уехали из Баку, но мы до сих пор поддерживаем с ними связь.

Как только я услышала про проведение конкурса «Неделя бразильской кухни» то поняла, что это очень близко мне. Пришло вдохновение, и я сказала себе, что должна обязательно принять не только участие в конкурсе, но и добиться каких-то результатов.

К теме подошла основательно и с особым вдохновением. Я изучила бразильскую кухню, многие блюда которой мне и моей матери были уже знакомы из-за общения с Марианной. Когда я готовила бразильские блюда моя мать тоже пробовала их, давала разные советы. Мы пытались достичь оригинального вкуса бразильских блюд. В итоге среди нескольких блюд жюри отобрал испеченный мною пирог с бананами. Свои блюда я украшала бразильскими мотивами. Я приготовила морковный пирог, на котором выложила из фруктов вид на Рио-де-Жанейро и известную статую Христа. Однако в финал конкурса прошел пирог с туканом. Эта птица является одним из национальных символов Бразилии.

Конкурс был посвящен не только бразильской кухне, но и культуре этой страны. Приветствовались публикации в соцсетях про бразильскую культуру. Я размещала различную информацию о Бразилии посредством фуд-арта. На тарелках изображала из продуктов различные бразильские мотивы, которые вызывали восхищение. Вообще фуд-арт является моим большим увлечением.

Как активный участник конкурса я была приглашена на обед, на котором присутствующих угощали блюдами бразильской кухни. Я была очень счастлива увидеть себя в списке 25-ти финалистов. В финале конкурса мои старания не прошли даром. Моя работа – пирог с туканом занял третье место. Когда Марианна узнала, что я заняла третье место в конкурсе «Неделя бразильской кухни», то была очень рада. Она периодически следит за моей страницей в Инстаграмме и Фэйсбуке.

— Расскажите пожалуйста о своем увлечении фуд-артом.

— Это увлечение началось с детского кулинарного конкурса, где я принимала участие со своим сыном. В конкурсе дети должны были приготовить различные блюда. Так как мой сын очень коммуникабельный и любит участвовать во многих мероприятиях, то мы решили принять участие в кулинарном конкурсе. Я подумала, что приготовить просто блюдо будет очень банально. Нужно было придумать что-то интересное. Признаюсь, что я тогда не знала о таком направлении как фуд-арт. Я стала искать в Интернете ответ на вопрос, что может приготовить ребенок. Была очень приятно удивлена, найдя в Интернете множество идей, которые можно сделать из продуктов. Я выбрала из всего множества простой вариант, чтобы мой сын смог это сделать. По условиям конкурса процесс приготовления нужно было снимать на видео. Сыну было тогда шесть лет, сейчас ему восемь. В итоге мой сын занял второе место. А в этом году уже первое. После первого участия мне стало очень интересно заниматься фуд-артом. На первых порах это было повторение того, что я находила в Интернете. Со временем появлялись оригинальные идеи. Я стала готовить блюда фуд-арт на основе персонажей детских мультфильмов и сказок. Дело дошло до того, что сын уже каждый день стал требовать от меня новых оригинальных блюд. Это стало для меня мотивацией, так как таким способом я смогла привить ему любовь к здоровой еде. Благодаря фуд-арту это получилось. Я стала публиковать в соцсетях свои работы. Они вызывали заметный интерес, и я решила участвовать в разных конкурсах. Но в таком масштабном конкурсе как «Неделя бразильской кухни» я участвовала впервые.

До этого я не решалась принимать участие в конкурсах, посвященных кухне других стран. Но все-таки решилась из-за своего увлечения Бразилией. Думаю, что я на этом не остановлюсь, так как получила незабываемые впечатления. Церемония награждения была настоящим потрясающим праздником. Там участвовал сам посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус, а в составе жюри была шеф-повар бразильского посольства Катаржина Корж.

Церемония была пропитана духом Бразилии: и карнавальные танцы, и номер с факелами, зажигательная музыка, певцы. Лично мне этот конкурс дал море положительных эмоций, новые знакомства и массу впечатлений. Конечно же моя мотивация усилилась, и я настроилась работать над своим увлечением фуд-артом. Учиться чему-то новому, каждый день открывая для себя что-то интересное. Пока я считаю, что нахожусь только в начале этого пути.

— Нет ли у вас мысли превратить ваше увлечение фуд-артом в нечто профессиональное?

— Конечно же, есть. Но считаю, что мне предстоит еще многому поучиться. Надеюсь, что смогу достичь нужного уровня. По жизни я максималистка. Если я берусь за какое-то дело, то должна завершить его до конца и на отлично. У меня явно синдром отличницы. Чтобы сделать что-то на профессиональном уровне, я должна отточить это мастерство до идеальных высот. Я буду работать над собой, и, возможно, мое увлечение фуд-артом перерастет в нечто большее.