Шведская экоактивистка Грета Тунберг приговорена к штрафу за неповиновение полиции во время климатической акции в нефтяном порту в июле. Она осуждена за подобное нарушение закона во второй раз, сообщает окружной суд Мальмё.

«Окружной суд сегодня вынес приговор по делу о неповиновении правоохранительным органам. 20-летняя женщина приговорена к уплате 90 ежедневных штрафов в размере 50 крон ($4,6)», — поясняется в решении суда.

Тунберг не признала себя виновной. «Она считает, что действовала в чрезвычайной ситуации, и объясняет свою позицию тем, что мировой климатический кризис — это такая чрезвычайная ситуация, на которую должны распространяться чрезвычайные правила уголовного кодекса», — отметил суд, который полагает, что защита климата «не означает, что ее (активистки — прим. ТАСС) действия могут остаться безнаказанными».

Поскольку преступление было совершено в тот же день и сразу после того, как 24 июля Тунберг была осуждена за аналогичное правонарушение, суммы выплат выше, чем в прошлый раз. В июле суд обязал активистку выплатить в общей сложности 1 500 шведских крон (около $144).

Окружной суд Мальмё 24 июля признал Тунберг виновной в нарушении правил при проведении демонстрации за климатическую акцию возле нефтяного порта в знак протеста против использования ископаемого топлива. В тот же день полиция Мальмё вновь увела с дороги Тунберг и членов ее организации Reclaim the Future, блокировавших магистраль в порт.

Согласно новому обвинительному заключению, Тунберг «принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей» и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги». Признанный виновным в неповиновении правоохранительным органам в некоторых серьезных случаях рискует быть приговоренным к тюремному заключению. (ТАСС)