Президент США Дональд Трамп назвал шведскую активистку Грету Тунберг проказницей, отметив, что она больше не занимается вопросами защиты окружающей среды.

«Она больше не занимается окружающей средой. Она проказница, у нее проблемы с управлением гневом. Думаю, ей стоит обратиться к врачу», — заявил Трамп 6 октября во время общения с журналистами в Белом доме. Таким образом он прокомментировал вопрос, касавшийся депортации Тунберг из Израиля, назвав при этом активистку «злой и сумасшедшей».

Ранее Министерство иностранных дел Израиля сообщило о депортации в Грецию и Словакию 171 активиста флотилии «Сумуд» (в переводе с арабского языка — стойкость, сопротивление), включая Тунберг. В МИД Израиля отметили, что «все законные права участников этой пиар-акции были полностью соблюдены».

Флотилия «Сумуд», состоявшая из более чем 40 принадлежащих разным странам судов, отправилась из Туниса в сторону Газы в середине сентября. Участники миссии утверждали, что ее задачей были прорыв блокады сектора и доставка в анклав гуманитарной помощи.