Греция расценила действия Турции в Средиземноморье как региональную угрозу

Греция обратилась в ООН в связи с действиями турецкой стороны в Средиземном море, расценив их как угрозу безопасности всего региона, передает TACC.

Постпред Греции при ООН Мария Теофили назвала присутствие турецкого исследовательского судна Oruc Reis в районе морского шельфа страны незаконным.

Дипломат отметила, что действия Анкары не могут остаться без ответа, поскольку представляют угрозу безопасности во всем регионе.

Также Теофили напомнила о заключенном между Грецией и Египтом соглашение о демаркации их морских зон в Средиземноморье. По ее мнению, турецкая сторона использовала данное соглашение в качестве предлога, чтобы отказаться от запланированных контактов с Грецией.

При этом дипломат подчеркнула, что договоренности с Египтом позволяют в будущем вести переговоры «с потенциально заинтересованными соседними странами».

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Турция должна немедленно прекратить геолого-разведочные работы в исключительной экономической зоне Кипра (aif.ru)