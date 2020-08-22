Греция расценила действия Турции в Средиземноморье как региональную угрозу

Греция обратилась в ООН в связи с действиями турецкой стороны в Средиземном море, расценив их как угрозу безопасности всего региона, передает TACC.
Постпред Греции при ООН Мария Теофили назвала присутствие турецкого исследовательского судна Oruc Reis в районе морского шельфа страны незаконным.
Дипломат отметила, что действия Анкары не могут остаться без ответа, поскольку представляют угрозу безопасности во всем регионе.
При этом дипломат подчеркнула, что договоренности с Египтом позволяют в будущем вести переговоры «с потенциально заинтересованными соседними странами».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Турция должна немедленно прекратить геолого-разведочные работы в исключительной экономической зоне Кипра (aif.ru)