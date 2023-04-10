Израиль и Греция заключили соглашение о закупках Афинами израильских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Spike на сумму в $400 млн, сообщает в понедельник Times of Israel.

«Это соглашение с Греческой Республикой – еще одна демонстрация стратегического партнерства Израиля и Греции», — заявил генеральный директор министерства обороны Израиля Эяль Замир, подписавший контракт с израильской стороны.

Количество приобретаемых Афинами ракет, которые производит компания Rafael Advanced Defense Systems, не указано.

Издание отмечает, что по данным Минобороны Израиля, ПТУР Spike уже поставили примерно в 40 стран мира, в том числе в 19 стран ЕС и НАТО. Всего экспортировали свыше 34 тыс. ракет.

В компании Rafael Advanced Defense Systems заявляли, что ракеты можно запускать с 45 различных носителей – на земле, в воздухе и на море. В случае пуска ракеты с вертолета дальность ее действия составит до 50 км.

На прошлой неделе глава греческого оборонного ведомства Никос Панайотопулос заявлял, что Греция, поддерживая Украину, не будет подрывать собственную обороноспособность.

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