Греция не подтвердила сообщение о переброске турецких танков к границе

Ранее турецкое агентство IHA со ссылкой на военные источники сообщило, что Турция направляет танки из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье. По информации агентства, два конвоя с техникой, перевозящей около 40 танков, покинули район Рейханлы провинции Хатай на границе с Сирией.

Агентство Anadolu, ссылаясь на свои источники, сообщило, что осуществляется плановая передислокация подразделений Второй армии сухопутных войск Турции, а информация о переброске военной техники к границе с Грецией не соответствует действительности.