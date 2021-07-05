C 1 июля 2021 года абоненты Bakcell были освобождены от ежемесячной абонентской платы за «Гражданский» тип услуги «Asan İmza».

Данной возможностью могут воспользоваться граждане, которые подключились к этой услуге в период с 20 июня 2020 года, а также все граждане, которые подключатся к ней c июля 2021 года. Напомним, что до этого, ежемесячная абонентская плата за данную услугу составляла 2.50 AZN.

Важно подчеркнуть, что услугу мобильной электронной подписи «Asan Imza» можно активировать на своем действующем мобильном номере, без необходимости в приобретении нового номера. После подключения к услуге «Asan Imza», абонент сможет получать важные сообщения от государственных органов и других поставщиков электронных услуг прямо на свой номер.

Чтобы активировать эту услугу, абонентам нужно подойти в один из центров обслуживания Bakcell с удостоверением личности, и получить SIM-карту «Asan Imza». После этого, они должны будут обратиться в Центр сертификационных услуг Asan Государственной налоговой службы, чтобы активировать сертификат Asan Imza на своей SIM-карте.

Услугой «Asan Imza» могут пользоваться физические лица (граждане), юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также представители государственных органов и органов самоуправления.

Пользователи, которые бесплатно активируют «Гражданский» тип услуги «Asan İmza», получат удаленный доступ к более 1000 электронных услуг, предоставляемых государственными и частными организациями в Азербайджане.