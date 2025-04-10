Силы самообороны Японии планируют летом 2025 года провести на полигоне Сидзунай в соседней с РФ префектуре Хоккайдо учебные стрельбы с задействованием противокорабельных ракет. Как сообщил телеканал NHK, это будут первые подобные стрельбы на территории Японии.

В ходе учений будут использоваться ракеты «Тип 88» класса земля — корабль Сухопутных сил самообороны. Ранее японские военные проводили подобные учения, однако за пределами Японии, поскольку их дальность — порядка 150 км и более — не позволяла обеспечить безопасность морского и воздушного пространства.

Теперь же учения с ограничениями по дальности стрельбы решено провести и в Японии. Полигон Сидзунай находится на южном побережье Хоккадо и выходит на Тихий океан. Для учений будут задействованы специальные тренировочные ракеты, не оснащенные боевой частью.

Генсек японского кабмина Есимаса Хаяси подтвердил, что проведение подобных учений в настоящее время прорабатывается, но добавил, что место их проведения пока не определено, и обещал, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности и предоставления информации местному населению. Решение провести стрельбы на территории Японии он объяснил «сложной ситуацией в области безопасности».