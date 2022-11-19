Больше четверти самолетов в парке «Аэрофлота», крупнейшего национального перевозчика, находятся в простое и не выполняют полеты, сообщает Baza со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. С начала войны, которая принесла России изоляцию от поставок авиатехники, компания лишилась около 50 бортов.

Три из них были арестованы после того, как лизингодатели потребовали вернуть самолеты, а президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий оставить в российской собственности сотни лайнеров общей стоимостью около 10 млрд долларов.

25 бортов «Аэрофлота» в настоящий момент каннибализируются: с них снимают исправные детали, чтобы переставить на другие самолеты вместо запчастей от производителей, отказавшихся работать с Россией.

Еще 18 бортов «Аэрофлота» сняты с рейсов из технических проблем. Им нужен ремонт, ждать которого придется долго: не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и деталей для двигателей.

Отдельная проблема — тормозные устройства: на складе «Аэрофлота» осталось всего по несколько деталей для разных типов самолетов. Летом руководство компании попросило пилотов экономнее использовать тормоза, а на длинных взлетно-посадочных полосах по возможности обходиться без них, рассказывал Аviatorshina один из летчиков.

Российские власти надеялись на помощь Ирана, который десятилетиями живет под западными санкциями. Но она пока не материализовалась, что неудивительно: Иран использует куда более старые модели самолетов, часто 1970-80х гг.

Гражданская авиация в России продолжает умирать медленной смертью. (moscowtimes.ru)