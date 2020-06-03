Граждане мечтают о бесплатных масках — сколько должно стоить защитное изделие?

В общественных кругах прозвучали предложения собрать месячные зарплаты парламентариев, проголосовавших применить штрафы за отсутствие медицинской маски, и на полученные деньги раздать эти фильтры людям бесплатно.

В ходе пленарного заседания Милли Меджлиса парламентарии определились, наконец, на какую сумму наказывать граждан за отсутствие защитных масок, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По итогам поправок в Кодекс административных правонарушений, административное взыскание за эту провинность составит 50 манатов для физических лиц, должностные лица будут оштрафованы на 100 манатов, юридические – 200 манатов.

За повторное нарушение указанных требований до окончания карантинного режима физические лица, получившие административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будут оштрафованы на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

В ходе парламентских обсуждений поправок в КоАП некоторые народные избранники выступали за снижение суммы штрафа для физических лиц до 20-25 манатов. «Взыскание штрафа на сумму 50 манатов, который предусмотрен в проекте, считаю несправедливым», — заявил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев. Он отметил, что сумму штрафа следовало бы уменьшить вдвое, поскольку нарушителями закона часто становятся люди, не имеющие адекватного штрафам достатка. Как видно, эти доводы не были приняты во внимание.

Решение о штрафах вызвало общественный резонанс. Представители гражданского общества и рядовые граждане считают, что приняв решение о принудительном ношении масок, правительству следовало позаботиться о бесплатной их раздаче гражданам или же снижении цен на защитные фильтры. Надо признать, что проблема с дефицитом фильтров исчерпана после открытия в Сумгайыте нового завода по пошиву медицинских масок и цеха по пошиву защитных комбинезонов при швейной фабрике ООО Gilan Tekstil.

Казалось бы, организация местного производства должна сопровождаться понижением цен, сказал по этому поводу # экономист Неймат Алиев. В нашем же случае наблюдается прямо противоположное — цены на маски поднялись до 30 гяпиков, тогда как до короновируса изделие стоило 3 — 4 копейки, говорит он. Перед запуском местного производства бизнесмены, пользуясь сложившейся ситуацией, повысили цены в десять раз, говорит экономист. Население тогда не отреагировало на десятикратный рост цен, поскольку изделия стоили копейки. Однако принудительное ношение масок, рассчитанных на смену каждые два часа, выливается в ощутимую сумму для средней семьи.

«Говоря о ценах, следует ориентироваться на реальные расценки в относительно стабильный период, — считает собеседник. — Следует отметить, что оптовая цена изделия в рознице на 3-4 копейки дешевле. Если рассчитать надбавку в розничной сети на уровне 15%, оптовую наценку в 5% и прибыль производителя в 25%, цена производителя должна составить 2,5 копейки». На первый взгляд, 30 копеек за это изделие — небольшая сумма, но необходимость менять ее ежедневно каждые два часа выливается в круглую сумму, а потому граждане в поношенных и несвежих масках в транспорте и общественных местах становятся обычным явлением. В результате маска из средства защиты превращается в источник дополнительной опасности.

Отметим, что ранее правительство утвердило перечень общественных мест, где ношение медицинских масок носит обязательный характер — это транспорт, рынки, закрытые предприятия общественного питания, торговли и обслуживания, а также участки, предназначенные для приема и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений).

Кроме этого, обязательным является ношение медицинских масок и респираторов в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов; открытых офисах и производственных площадках; закрытых помещениях, местах для моления, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры; очереди перед остановками общественного транспорта, билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли. Сюда же входят прочие случаи, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию между людьми в общественных местах.