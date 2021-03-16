Граждане Азербайджана за 72 часа до посещения Грузии должны сдать ПЦР-тесты

Азербайджан является стратегическим партнером для Грузии и две страны имеют огромный потенциал в области туризма.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в ходе мероприятия в посольстве.

По его словам, 10 марта AZAL и Buta Airways приняли решение о возобновлении прямых рейсов в Грузию. Первый рейс запланирован на 19 марта 2021 года.

«В 2019 году Грузию посетило свыше 9 миллионов туристов и Азербайджан всегда лидировал в этом плане. Очень много граждан Грузии интересуются также азербайджанским рынком», — сказал он.

Как отметил посол, Грузия прорабатывает с Азербайджаном пакет совместных туристических пакетов для других стран.

«Гражданин Азербайджана должен сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до посещения Грузии, и необходимо будет вновь сдать тест уже в Грузии», — сказал он.