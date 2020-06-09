Граждане Азербайджана не смогут посещать регионы в этом сезоне — Главный инфекционист

К сожалению, в этом сезоне люди не смогут поехать в регионы для отдыха. Если количество заражений будет продолжать расти таким образом, они не смогут ездить в районы и не смогут отдыхать.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Musavat.com заявил главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Джалал Исаев.

Исаев сказал, что к каждому человеку нельзя приставить полицейского или чиновника.

«Каждый должен осознавать, что нужно носить маску, мы должны продолжать делать это в течение некоторого времени. Именно за счет этих правил Китай победил коронавирус. Мы также должны сделать это на добровольной основе. Неужели нужно обязательно применять штрафы, чтобы заставить людей носить маски?», сказал он.