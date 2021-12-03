Гражданам Азербайджана, которым не исполнилось 15 лет, тоже будут выдавать не персональные идентификационные карты, а удостоверения личности.

Как сообщает АПА, в этой связи отменяется закон «О персональной идентификационной карте гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15-летнего возраста», вносится соответствующее изменение в закон «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики».

То есть, согласно закону «О персональной идентификационной карте гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15-летнего возраста», вступающему в силу с 1 января 2022 года, персональная идентификационная карта гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15-летнего возраста, должна была стать документом, подтверждающим его личность на территории Азербайджанской Республики. Но этот закон отменяется. В соответствии с изменением, предложенным в закон «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики», гражданин Азербайджана, не достигший 15-летнего возраста, имеет право получить удостоверение личности на основании обращения родителя, усыновителя, попечителя или покровителя гражданина, а также на основании обращения лица, назначенного в соответствии с утвержденной в нотариальном порядке доверенностью его законного представителя.

Согласно проекту, удостоверение личности, выданное гражданину моложе 5 лет, будет действительным до достижения им 5-летнего возраста, а удостоверение личности, выданное гражданину, которому исполнилось 5 лет – до достижения им 15-летнего возраста.

Отметим, в настоящее время согласно переходным статьям, указанным в законе «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики» и действующим до 1 января следующего года, гражданам Азербайджана, не достигшим 15-летнего возраста, предоставляется удостоверение личности.

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса изменение в закон «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики» было принято в первом чтении.