В постановление Кабинета министров Азербайджана «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений» внесены изменения.

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно изменениям, с 21 июня гражданам Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Венгрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн и Королевства Катар и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих странах, будет разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом.