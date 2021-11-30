Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB распространили совместное заявление.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится, что в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране.

«Новая вариант коронавируса («омикрон-штамм»), появившийся в последнее время в результате мутаций коронавирусов, в Азербайджане, как и во всем мире, вызывает серьезную обеспокоенность.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный 24 ноября, имеет более высокий уровень повторного заражения, чем предыдущие мутации, и общий глобальный риск, связанный с новым вариантом коронавируса «омикрон», оценивается как очень высокий.

Ожидается, что информация о заразности и потенциале к распространению новой мутации станет известна в ближайшие дни. Доводим до сведения граждан, что с целью держать под контролем эпидемическую ситуацию в Азербайджане органы здравоохранения республики отслеживают опыт стран мира по борьбе с мутациями коронавируса, в частности, с «омикрон-штаммом».

В информации говорится, что «омикрон-штамм», впервые выявленный в Южной Африке, вскоре был обнаружен во многих странах – Великобритании, Нидерландах, Канаде, Дании, Германии, Бельгии, Чехии и Италии.

«Анализ результатов проведенных исследований еще раз показал, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса. В результате активного участия населения в процессе вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

Органы здравоохранения призывают наших граждан, не теряя времени, вакцинироваться укрепляющей (бустерной) дозой вакцины», — говорится в совместном заявлении.

Отмечено, что помимо вакцинации, необходимо соблюдать правила особого карантинного режима: «Соблюдение физической дистанции, использование масок и гигиена рук являются единственным способом защитить себя от болезни, вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране, независимо от варианта вируса».