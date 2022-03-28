Грандиозно, масштабно, эпично – это все о новой постановке народного артиста Азербайджана Александра Шаровского «И приходила женщина», посвященной памяти выдающихся азербайджанцев — Таиру Салахову и Максуду Ибрагимбекову, сообщает #.

Кроме того, это — первая премьера в Русском драмтеатре за период пандемии, и прошла она более чем успешно. Спектакль шел два дня, и оба при аншлаге, в чем, собственно, никто не сомневался.

Накануне премьеры А.Шаровский в интервью # рассказал о том, почему этот спектакль для него исключительный и особенный:

«Мои великие друзья – Максуд Ибрагимбеков и Таир Салахов подарили мне свои последние работы. Максуд — гениальный роман «И приходила женщина в черном», а Таир — два эскиза для спектакля. Мы с ним строили планы, что он еще сделает портрет Максуда в фойе, но, увы…».

В спектакле задействованы практически все актеры театра — народные артисты Азербайджана Мабуд Магеррамов и Фуад Османов, заслуженные артисты Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Салман Байрамов, Юрий Омельченко, а также артисты театра — Саида Велибекова, Ягуб Зейналов, Марьям Адыгезалова, Олеся Гасымова, Зумруд Алиева, Тамилла Абуталыбова, Ольга Арсентьева, Мурад Исмайлов, Илькин Мехтиев, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Фарид Бахрамов, Рустам Керимов, Эльшад Муртузов, Надир Абдурагимбеков, Джохар Абдуллаев, Мурад Искендеров, Эмиль Атрашкевич, Рамиль Алиев, Эльмир Алекберов, Заур Искендеров, Абдула Исмаилов, Самира Рустамова, Иоанна Ферштандт, Тамерлан Абдуллаев, Руслан Павлов, Сабина Мамедова, Говхар Шахбанова, Назим Джабаров, Сяма Велиева и Руфат Алиев.

Массовая, зрелищная, динамичная и глубокая постановка держит зрителя от начала и до конца спектакля. Одной из особенностей спектакля является то, что в нем нет отчетливой грани между главными и второстепенными героями.

И здесь стоит особо выделить Заура Искендерова, исполнившего роль местного сумасшедшего Зарбали, Саиду Велибекову, которая была просто неподражаемой на сцене и влюбила своей Биби ханум всех зрителей в зале, Заура Терегулова, Ольгу Арсентьеву, сыгравшую даму местного авторитета.

Блистательно подобранная под каждый главный образ музыка еще больше раскрывала суть постановки, а декорации и костюмы были выше всех похвал.

Помимо Шаровского, над постановкой работала команда больших мастеров — инсценировка — заслуженного работника культуры Азербайджана Владимира Неверова, художник-постановщик — народный художник СССР Таир Салахов (1928–2021), художник по декорациям — заслуженный работник культуры Александр Федоров, художники по костюмам — Анна Ибрагимбекова и заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыка — заслуженный работник культуры Владимир Неверов, ассистент режиссера, автор хореографии и пластических движений — народный артист Азербайджана Фуад Османов, ассистенты хореографа – заслуженные артистки Мария Дубовицкая и Хаджар Агаева.

Действие на сцене разворачивается в 80-90-е годы прошлого века в приморском поселке под названием Бугурда. Спектакль – о силе любви, патриотизме, предательстве и лжи, о том, что ни одна ошибка в жизни человека не остается безнаказанной, и за все придется платить, рано или поздно.

Все это мастерски удалось передать Александру Шаровскому и артистам театра. Постановка претендует занять свое место не только в текущем репертуаре театра, но и войти в золотую историю национального театрального искусства.

В финале под несмолкающие выкрики «браво» на сцену вышла вся команда, работавшая над спектаклем. В зале оба дня присутствовала вдова Максуда Ибрагимбекова – Анна Ибрагимбекова.

Спущенные сверху портреты Таира Салахова и Максуда Ибрагимбекова подняли на ноги весь зал. Александр Шаровский поклонился портретам, почтив память ушедших из жизни выдающихся мастеров и своих близких друзей.

Благородная миссия выполнена. Остается лишь поблагодарить Александра Яковлевича за этот спектакль и пожелать ему творческого долголетия.