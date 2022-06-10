Гоночный уик-энд подразумевает свободные заезды гонщиков, квалификацию и главное событие — гонка.

# предлагает читателям ознакомиться с программой и расписанием Гран-при Азербайджана:

10 июня

«Формула-2»

12:35 – свободный заезд

«Формула-1»

15:00 – первый свободный заезд

«Формула-2»

16:30 – гонка «поул-позишн»

«Формула-1»

18:00 – второй свободный заезд

11 июня

«Формула-2»

13:30 – спринтерская гонка

«Формула-1»

15:00 – третий свободный заезд

«Формула-1»

18:00 – гонка «поул-позишн»

На территории Фан -зоны, расположенной на бакинском бульваре, 11 июня состоится традиционная автограф-сессия пилотов. Время проведения: с 12:15 до 14:30.

12 июня

«Формула-2»

11:05 – гонка

«Формула-1»

14:44 – Церемония исполнения государственного гимна

15:00 – Гран-при Азербайджана

17:00 – Церемония награждения