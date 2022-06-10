Гоночный уик-энд подразумевает свободные заезды гонщиков, квалификацию и главное событие — гонка.
# предлагает читателям ознакомиться с программой и расписанием Гран-при Азербайджана:
10 июня
«Формула-2»
12:35 – свободный заезд
«Формула-1»
15:00 – первый свободный заезд
«Формула-2»
16:30 – гонка «поул-позишн»
«Формула-1»
18:00 – второй свободный заезд
11 июня
«Формула-2»
13:30 – спринтерская гонка
«Формула-1»
15:00 – третий свободный заезд
«Формула-1»
18:00 – гонка «поул-позишн»
На территории Фан -зоны, расположенной на бакинском бульваре, 11 июня состоится традиционная автограф-сессия пилотов. Время проведения: с 12:15 до 14:30.
12 июня
«Формула-2»
11:05 – гонка
«Формула-1»
14:44 – Церемония исполнения государственного гимна
15:00 – Гран-при Азербайджана
17:00 – Церемония награждения