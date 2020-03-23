Гран-при Азербайджана отложено, купленные билеты останутся в силе

Гран-при Азербайджана Формулы-1 отложено.

Об этом говорится в официальном заявлении операционной компании Baku City Circuit.

Решение было принято по итогам обсуждений с руководством «Формулы 1», Международной Федерацией автомобильного спорта (FIA) и правительством Азербайджана и обусловлено глобальной пандемией коронавируса.

«Главное для нас — обеспечение здоровья и комфорта азербайджанского народа, болельщиков Гран-при Азербайджана, членов команд и участников чемпионата. Мы тоже сожалеем по поводу того, что в июне в Баку не состоятся лучшие автогонки мира. Мы продолжим тесное сотрудничество с руководством «Формулы-1″, FIA и правительством Азербайджана для изучения ситуации и определения более поздней даты проведения гонок», — подчеркивается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что все купленные билеты останутся в силе. Широкая общественность будет оповещена о новой дате проведения гонок.

| 2020-03-23T17:30:34+00:00 23 марта 2020, 18:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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