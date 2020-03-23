Гран-при Азербайджана отложено, купленные билеты останутся в силе

Гран-при Азербайджана Формулы-1 отложено.

Об этом говорится в официальном заявлении операционной компании Baku City Circuit.

Решение было принято по итогам обсуждений с руководством «Формулы 1», Международной Федерацией автомобильного спорта (FIA) и правительством Азербайджана и обусловлено глобальной пандемией коронавируса.

«Главное для нас — обеспечение здоровья и комфорта азербайджанского народа, болельщиков Гран-при Азербайджана, членов команд и участников чемпионата. Мы тоже сожалеем по поводу того, что в июне в Баку не состоятся лучшие автогонки мира. Мы продолжим тесное сотрудничество с руководством «Формулы-1″, FIA и правительством Азербайджана для изучения ситуации и определения более поздней даты проведения гонок», — подчеркивается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что все купленные билеты останутся в силе. Широкая общественность будет оповещена о новой дате проведения гонок.