За сутки с банковских карт граждан было похищено более 51 тысячи манатов. Как сообщает МВД, 17 апреля с банковских карт граждан с использованием различных киберметодов было похищено: 34427, 7050, 3970, 1500, 999, 830, 670, 500, 483, 303, 300, 250, 192 и 85 манатов — в общей сложности свыше 51 тысячи манатов. С начала апреля сумма краж с банковских карт превысила 370 тысяч манатов. Сразу отмечу, что это немного.

Ведь, в 2024 году в Азербайджане кибермошенники похитили с банковских карт граждан более 22 миллионов манатов (точная сумма — 22 442 838 манатов), что эквивалентно примерно 12 миллионам евро.

Министерство внутренних дел Азербайджана зафиксировало 16 804 случая мошенничества, при этом злоумышленники использовали различные схемы: Фишинговые ссылки: 1 027 случаев, ущерб — 2 043 896 манатов; oбъявления на торговых сайтах: 411 случаев, украдено 1 196 786 манатов; выдача себя за сотрудников банка: 290 случаев, ущерб — 598 048 манатов; взлом мобильных телефонов: 185 случаев, украдено 311 728 манатов; обман при снятии наличных в банкоматах: 178 случаев, ущерб — 92 630 манатов; использование украденных или утерянных карт: 307 случаев, украдено 101 398 манатов.

Кроме того, мошенники действовали через интернет-ресурсы, обещая выигрыши в лотереях, продажу товаров и услуг, трудоустройство и кредиты, что привело к дополнительным потерям: лотереи и азартные игры: 471 случай, ущерб — 2 450 403 маната; продажа товаров на онлайн-платформах: 626 случаев, украдено 292 344 маната: продажа мобильных телефонов: 292 случая, ущерб — 116 219 манатов; продажа автомобилей: 100 случаев, украдено 121 640 манатов; обещания трудоустройства: 336 случаев, ущерб — 470 734 маната; предоставление кредитов: 501 случай, украдено 139 600 манатов; аренда жилья, автомобилей и других услуг: 343 случая, ущерб — 82 370 манатов.

Проблема, как видим, большая, но с ней сталкиваются и в иных странах. Так, по данным Национального банка Украины, в 2023 году киберпреступники похитили с банковских карт украинцев около 833 миллионов гривен (свыше 2 миллиона евро по тогдашнему курсу). Это на 73% больше, чем в 2022 году.

Количество мошеннических операций с платежными картами в 2023 году составило 272 тысячи, что на 25% больше, чем годом ранее. Средняя сумма одной такой операции выросла на 39% и достигла 3065 гривен.

Основной причиной потерь стала социальная инженерия — случаи, когда пользователи сами раскрывали свои персональные данные мошенникам. Такие случаи составили 80% от общей суммы убытков. Наиболее распространённые схемы мошенничества включают:

Фальшивые сообщения о государственной помощи с целью получения доступа к личным данным;

Изготовление дубликатов SIM-карт для доступа к мобильному банкингу;

Звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников банков или государственных учреждений, с целью получения конфиденциальной информации;

Сообщения в мессенджерах и социальных сетях о возможности получения дополнительного дохода, побуждающие к переводу средств мошенникам.

На 2024 год пока нет официальных данных по сумме украденных средств с банковских карт украинцев. Однако, учитывая тенденцию роста мошеннических операций в 2023 году, можно предположить, что проблема сохраняет актуальность. Она актуальна не только для Украины. В Испании, где я сейчас пребываю, также воруют с банковских карт так, что мало не покажется.

Так, в начале 2025 года полиция Испании раскрыла мошенническую схему, в рамках которой преступники отправляли до 1000 фальшивых SMS-сообщений в минуту, выдавая себя за банки. В результате было похищено около 1,9 миллиона евро с более чем 760 банковских счетов. В операции участвовали 660 «мулов», которые снимали деньги с банкоматов по указанию организаторов схемы.

Согласно отчёту Global Anti-Scam Alliance, в 2024 году испанцы потеряли около 7,4 миллиарда евро из-за различных мошеннических схем, включая кражи с банковских карт. Средняя сумма потерь на одного пострадавшего составила 1 279 долларов США.

В 2023 году было выявлено более 60 000 случаев кражи данных банковских карт в Испании. Из них около 24 000 были похищены с помощью вредоносного ПО, а более 36 000 — через атаки методом перебора. Преступники также получали дополнительные персональные данные, такие как адреса и номера телефонов жертв.

Хотя точные данные за 2025 год ещё не доступны, имеющаяся информация указывает на продолжающийся рост киберпреступности в Испании, включая кражи с банковских карт. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность при получении подозрительных сообщений и регулярно проверять свои банковские счета на предмет несанкционированных операций.

Тоже самое советуют и украинцам, азербайджанцам. Но, как видим, мошенники проявляют все большую изощренность.