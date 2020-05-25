Говорит и показывает пандемия

От старшего поколения мы слышали, что в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) все с нетерпением ждали сообщений Совинформбюро, которое сообщало о положении дел на фронте. Зачитывал новостные сводки обычно Юрий Левитан, которого Гитлер, как сказывает молва, обещал повесить первым, после захвата страны Советов. Это уже после войны дотошные исследователи докопались до истины, которая свидетельствовала, что не всё было правдой в сообщениях Левитана. Но, что наиболее важно, – ему верили. Тревожных слухов, как всегда, хватало. Хотя желающих служить в штрафном батальоне не было, однако на каждый роток не накинешь платок. На том держались и держимся.

Ситуация не военная, но информация на вес золота. Информацию о состоянии развития пандемии в республике ждут многие, даже те, кто стоически не верит в коронавирус. Ждут её даже те, кто считает коронавирус фейком, кто уверен, что нас всех хотят чипировать, вакцинировать, отслеживать. Новостей ждут и те, кто уверен: некое мировое правительство планирует довести население планеты до одного, правда, «золотого», миллиарда. Курс доллара и стоимость барреля нефти сегодня отошли на второй план. Кардинально изменилась система ценностей. Там говорят одно, здесь другое. Карантин формирует новое мышление и способствует переосмыслению ценностей.

И вот час пробил. Голосом, отнюдь не левитановским (перевелись Левитаны), оглашается официальное положение о проделках коронавируса. По выражению лица, которое сообщает официальную информацию, очень трудно найти что-то оставшееся вне текста. Остается додумывать несказанное. Читать между строк еще не разучились. Советская власть научила. Простор для полёта фантазии здесь очень широкий. Паузы, ударения, тембр голоса, движение рук, глаз, бровей, ушей – люди на все обращают внимание. Нет, не журналисты, а зрители, которые сидят перед телеэкранами. Журналисты думают о своем. Понятно, что маска прикрывает рот, чтобы вирус не прошмыгнул. Но, на ушах ведь масок нет: ВОЗ таких рекомендаций не давал. Слушать надо вопросы, которые задают коллеги. Один и тот же вопрос повторяется несколько раз в разных вариациях. Ответчики, видимо, к этому готовы: повторный ответ на уже заданный ранее другим журналистом вопрос, не многим не отличается от предыдущего.

Есть выступающие, подготовленные на все случаи жизни. А есть и такие, которым нужно, так сказать, «отметиться». Пандемия всё спишет. Однако, тщательная подготовка выступающего необходима. Фафа-ляля в данный момент не проходит. Народ запятые «ловит». Следует отметить, ради справедливости, многие справились. Но не все. «Болтовня» некоторых удивила и огорчила. Стало ясно, кто и как спасает нас от эпидемии. С каждым днем выступления становятся всё лучше и лучше. И от пандемии есть польза. Пандемия многому еще научит. Тщательно готовиться к пресс-конференции должны все, в том числе и журналисты. Невольно возникает вопрос: их при обучении на факультетах журналистики не учат, как нужно задавать вопросы на пресс-конференциях? Это же целая наука. Учиться надо, если хочешь стать профессионалом. Жаль, что не были заданы вопросы на русском, английском, немецком, французском, китайском языках от представителей ИТАР-ТАСС, Reuters, Франс-Пресс, ИА «Новосити-Грузии», «Укринформ», «Синьхуа» ( ударение ставится на последней букве). Да, могут задать пару неудобных вопросов. Значит имеют собственную позицию, которой сегодня нам так не хватает.

Анализ показывает, что опыт работы республики в борьбе с пандемией ведется в полном соответствии с рекомендациями. Есть, что показать. Медленно, к сожалению, мы учимся жить с коронавирусом. Не надо бояться человека, который носит маску. Понятное дело: маска маске рознь.