«Государству придется львиную часть этих налогов возвращать бизнесу»

Введенные в этом году жесткие карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса не отразились на исполнении бюджета Азербайджана: по итогам января-июня 2020 года его доходы превысили расходы на 291,9 млн манатов, следует из оперативных данных Министерства финансов республики.

Любопытно, что сумма налогов, собранных в ненефтяном секторе экономики, выросла по сравнению с первым кварталом прошлого года на 366,7 млн манатов, или на 14,5%. Также сообщается, что за первое полугодие в бюджет страны было перечислено 12,027 млрд манатов, что на 2,9% больше прогнозов по доходам. В том числе по линии Государственной налоговой службы поступило 4,005 млрд манатов и это на 8,9% больше прогноза на указанный отчетный период. Отмечается, что из этой суммы на долю ненефтяного сектора пришлось 2,899 млрд манатов, или 72,4% от всех налоговых отчислений.

К вопросу о том, как такое возможно на фоне нескольких месяцев строгого карантина, сопровождающегося прекращением деятельности части предприятий и бизнеса, а также рекордным падением доходов индивидуальных предпринимателей и компаний?

«У меня два объяснения на этот счет, хотя было бы лучше, если бы сами чиновники профильных ведомств внесли ясность в происходящее, — сообщил # юрист и финансист Акрам Гасанов. – Первое – это, конечно же, повышение прозрачности в экономике. Второе – авансовые платежи. Приведу пример авансового платежа: если в прошлом году предприниматель заплатил налог на прибыль в размере 100 тыс. манатов, в текущем году, учитывая эту сумму, он платит ежеквартально авансом по 25 тыс. манатов. На размер налоговых выплат текущие прибыли не влияют – только результаты прошлого года».

А ведь в прошлом году вслед за ростом прозрачности увеличились и налоговые выплаты. В результате этот год отметился ростом авансовых платежей по налогу на прибыль.

«Скажем, предприниматель в позапрошлом году заплатил налог на прибыль в размере 50 тыс. манатов – сумма была занижена из-за имевшей место непрозрачности. Исходя из этой суммы в прошлом году бизнес в виде аванса платил ежеквартально по 12 тыс. 500 манатов. Но по итогам прошлого года было в целом заплачено 100 тыс., а потому в текущем году ежеквартальные налоговые выплаты этого предпринимателя увеличились», — объяснил собеседник. Получается, что несмотря на низкие доходы или даже отсутствие таковых, юридические лица и индивидуальные предприниматели вынуждены платить авансовые налоговые платежи, ориентируясь на прибыли и налоговые выплаты прошлого года.

Но проблема этого года в другом, говорит аналитик. Нетрудно догадаться, что бизнес в текущем году заработает меньше. И по итогам года налог с предпринимателя, который в прошлом году заплатил 100 тыс. манатов, может сократиться до 30 тыс. манатов и ниже. И тогда бизнесмены либо потребуют вернуть свои деньги назад из бюджета, либо же произведут перерасчет в следующем году. «Текущие налоговые выплаты еще не показатель и нужно посмотреть, чем завершится следующий год. В итоге может оказаться, что государству придется львиную часть этих налогов возвращать бизнесу», — сказал Гасанов. Он не исключил и прочих причин повышения налогов, о которых следует отчитаться профильным ведомствам.

Согласно 151 Налогового кодекса юридические лица и индивидуальные предприниматели платят текущие налоговые платежи, говорит эксперт. Юридические лица платят налог на прибыль, индивидуальные предприниматели – подоходный налог, равный 20% (для микробизнеса предусмотрены льготы). Упомянутые налоги выплачиваются не по итогам года, но авансом — по показателям прошлого года.