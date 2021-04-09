Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина политическим прагматизмом, сообщает газета Washington Post.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», ответил утвердительно.
Интервьюер газеты спросил госсекретаря, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.
«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — отметил госсекретарь.