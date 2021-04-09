Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

Интервьюер газеты спросил госсекретаря, как Байден может позволять себе подобные высказывания и при этом стремиться к сотрудничеству.

«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — отметил госсекретарь.