16 июня около 16:40 на участке сводной пограничной дивизии “Губадлы” пограничных войск Государственной пограничной службы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, при возвращении из погранично-боевых пунктов в воинскую часть грузовой автомобиль марки “МАЗ”, потеряв управление, упал в придорожный овраг у села Джиджимли Лачинского района.

В результате погибли находившиеся в автомобиле военнослужащие — старший лейтенант Насибов Эльмеддин Сулейман оглу и прапорщик Джамаллы Джамал Вилаят оглу.

В связи с инцидентом совместно с сотрудниками органов прокуратуры проводятся мероприятия по предварительному расследованию.