Госкомстат сократил число безработных в два раза

Согласно последнему отчету Государственного комитета по статистике, число безработных на 1 мая текущего года составило 298 000 человек. И это при том, что решением главы государства число безработных, получающих единовременную выплату в апреле – мае было доведено до 600 тыс. человек. Остается гадать, на каком основании ведомство двукратно сократило показатели по безработице в апреле?

Напомним, что в первых числах минувшего месяца Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил увеличить в 3 раза – до 600 тыс. человек число безработных, которые будут получать разовую финансовую помощь от государства в рамках социальных мер правительства в связи с COVID-19. Получается, что решением главы государства в стране выплачиваются пособия по безработице 600 тыс. человек, а статистика вдруг сокращает их число двукратно. Как и на каком основании? Куда, в таком случае, делись более 300 тыс. безработных, зарегистрированных министерством труда?

Цифры Госкомстата уже вызвали широкий общественный резонанс. В связи с последним инцидентом экономисты и простые граждане в очередной раз задаются вопросом об уровне деятельности этой структуры. И если раньше иные цифры официальной статистики вызывали усмешку, граничащую с равнодушием, последний инцидент оказался вовсе из ряда вон выходящим.

«Дело в том, что 600 000 безработных были официально признаны на уровне главы государства, — прокомментировал этот нонсенс # экономист Неймат Алиев. – На уровне правительств принято решение обеспечить им единовременную выплату в размере 190 манатов в течение двух месяцев. Все мы помним, как из-за массового наплыва армии безработных даже рухнула в апреле этого года электронная система регистрации Министерства труда и социальной защиты. Далее ставшее притчей во языцех назначение этих выплат…, еще на слуху анекдоты, слагаемые о причинах отказа в деньгах нуждающимся. Регистрация армии безработных потрясла всю страну, но мы еще не видели тогда отчетов Госкомстата».

Госкомстат сообщает, что по предварительным данным на 1 мая 2020 года в стране насчитывается до 5197,2 тыс. экономически активного населения, из них трудоустроено 4899,4 тыс. человек. Безработных, по официальной статистике, 298 000 (5197,2 – 4899,4). Численность работников на 1 апреля текущего года составила 1646,1 тыс. человек, в том числе в государственном секторе экономики трудятся 911,7 тыс., негосударственном — 734,4 тыс. человек. Из них 33,7 тыс. работают в нефтегазовом секторе, остальные 1612,4 тыс. – в неуглеводородных отраслях экономики.