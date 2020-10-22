Госкомстат обнаружил спад номинальных доходов населения

Текущий год выдался непростым в контексте процессов на рынке труда и доходов населения. В целом же пандемию с вынужденными ограничениями на экономическую деятельность и закрытием рабочих мест сложно назвать легким периодом в глобальных масштабах. Поскольку в мире стремительно понижаются показатели доходов населения, растет безработица, а инфляция съедает добрую часть и без того небольших заработков.

В Азербайджане негативное влияние карантина и понижения цены нефти на население успешно сдерживается благодаря взвешенной финансовой политике. Центробанк удерживает стабильность курса национальной валюты. При этом известно, что стабильные котировки маната к доллару — основная гарантия низкой инфляции, а значит, и стабильного уровня реальных доходов населения.

Как сказал корреспонденту # доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов, несмотря на связанные с пандемией негативные влияния, социальный фактор остается в приоритете у национального правительства.

В пересмотренном варианте бюджета этого года, говорит ученый, сохраняются все предусмотренные ранее социальные программы. В то же время, антикризисная программа правительства, включая разработанные методы налоговой поддержки экономической активности, позволяют рассчитывать на стабильность рынка труда, зависящего от общей экономической ситуации. «Можно с уверенностью заключить, что в стране были приняты эффективные превентивные меры, столь необходимые с точки зрения процессов, протекающих в мире и национальной экономике», — заметил ученый.

И все же карантин и прочие обусловленные кризисом проблемы оказали давление на экономику, говорит собеседник. С этой точки зрения, социально направленные меры высшего политического руководства страны явились буфером, послужившим пресечению более серьезного спада. Ведь если взглянуть на социальные проблемы, наблюдаемые сегодня в масштабах всего мира, Азербайджан выгодно отличается относительной стабильностью. И тем не менее официальная статистика констатирует некоторый спад доходов граждан. Так, за девять месяцев этого года номинальные доходы населения, по данным Госкомстата, составили 41,6 млрд манатов, что на 0,9% меньше, чем за сопоставимый период минувшего года.

В то же время среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-сентябре составила лишь 2,9%, препятствуя падению реальных доходов и жизненного уровня населения. А ведь известно, что рост доходов населения – одна из ключевых задач развития, стоящих во главе угла экономических преобразований последних лет. И хотя в условиях пандемии эта приоритетная цель уходит на второй план, модифицируя в приоритеты удержание регрессивных изменений, можно считать, что эта задача достигнута. Ведь согласно последним данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-сентябре текущего года сократились лишь на 1,7% — до 4 тыс. 173 манатов. При этом после уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 37 млрд 631,8 млн манатов, что на 2,1% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Другой вопрос, однако, состоит в том, что официальное снижение доходов населения является чуть ли не первым таким событием за последние двадцать лет, констатирует экономист Неймат Алиев. По его словам, все эти годы тренд денежных доходов населения был в положительной зоне. Скажем, последний месяц лета отметился положительной динамикой в этом направлении. В то же время, сравнительные данные месяцев пандемии говорят о снижении среднемесячной зарплаты азербайджанцев.

Так, в январе-августе текущего года среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила 710,2 манатов, или 417,7 долларов. При этом в январе – апреле текущего года средняя зарплата наемных работников по стране составляла 744,5 маната, а в январе – июне достигла уровня 720 манатов, сократившись с июня по август еще на 8 манатов.