В знак протеста против принятой Европарламентом 10 марта резолюции Государственный комитет по работе с религиозными организациями принял заявление, которое было направлено в Европарламент.

Как сообщили в комитете, в заявлении резко осуждается предвзятая, ставящая под сомнение признанные международным правом территориальную целостность и суверенитет Азербайджана резолюция. Резолюция открыто поддерживает агрессивный сепаратизм, в том числе на попытки придать правовое значение арменизации азербайджанского исторического, религиозно-культурного наследия на освобожденных территориях.

Было отмечено, что документ был подготовлен под влиянием армянских лоббистских групп, не отражает реального положения, содержит ложные утверждения армян на фоне реального отношения азербайджанской стороны к историко-религиозным, в том числе надгробным памятникам.

Государственный комитет еще раз решительно осудил попытки Европарламента распространить предвзятую информацию, основанную на армянских источниках, и призвал к принятию объективных резолюций в будущем.