Государственный комитет по работе с диаспорой, работая в координированной форме с другими структурами в связи со сложившейся в Украине ситуацией, мобилизовал все возможности для прибытия наших соотечественников в Азербайджан без всяких потерь.

Обращаясь к азербайджанцам, сумевшим въехать в Польшу и Венгрию, комитет сообщает, что до эвакуации в Азербайджан они могут оставаться в функционирующих в этих странах домах Азербайджана.

В Дом Азербайджана в Польше можно обратиться по телефону

+48 732 858 585,

а в Дом Азербайджана в Венгрии +994 50 662 19 89.

Номера телефонов активны круглосуточно.