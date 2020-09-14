Госдеп США утверждает, что свободные выборы в Венесуэле при Мадуро невозможны

Американское правительство считает, что проведение в Венесуэле свободных и справедливых выборов — ни парламентских, ни президентских — невозможно при нынешнем лидере этой южноамериканской республики Николасе Мадуро. Об этом сообщила в понедельник на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кэрри Филипетти.

«Мадуро не может просто перенести выборы. Не может просто освободить нескольких человек [из числа оппозиционеров]. Не может просто поменять национальную избирательную комиссию. По этим причинам Соединенные Штаты могут с уверенностью заявить, что предстоящие 6 декабря [в Венесуэле] так называемые выборы являются мошенничеством», — подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства. С ее точки зрения, намеченные на 6 декабря выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы «не являются свободными, не являются справедливыми». «Они даже в действительности не являются выборами», — считает Филипетти.

«Одним словом, — полагает она, — лишь перенос [выборов в Венесуэле] не является решением». «Выполнение двух или трех условий — не является решением. В действительности парламентские выборы вообще не являются решением. <…> Свободные и справедливые выборы — парламентские, президентские или иные — невозможны под руководством Мадуро», — заявила американский дипломат.

«Поэтому мы настаиваем и будем продолжать настаивать на формировании переходного правительства в соответствии с Конституцией Венесуэлы, способного управлять при свободных и справедливых процессах [организации] президентских выборов», — пояснила Филипетти. Как она подчеркнула, США будут вместе со своими иностранными союзниками и партнерами «добиваться такого перехода» к новой власти в Каракасе.(ТАСС)