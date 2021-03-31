Госдеп США приказал своим служащим покинуть Мьянму

Госдепартамент во вторник приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Мьянму в связи с произшедшим 1 февраля военным переворотом, передает Интерфакс.

В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что начавшиеся в феврале протесты против власти военных будут продолжаться.

14 февраля госдеп разрешил госслужащим покидать Мьянму добровольно. Теперь это является обязательным условием. Остаться могут лишь те дипломаты, чья работа критически необходима.

Госдепартамент также рекомендовал гражданам США избегать поездок в Мьянму из-за обострения гражданских беспорядков и вооруженного насилия.