Соединенные Штаты совместно с союзниками готовят ответ на «безрассудные» испытания противоспутникового оружия, которые провела Россия. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость нашего космического пространства и явно демонстрирует, что заявления России о противодействии размещению оружия в космосе лицемерны. Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами над ответом на безответственный поступок России», — заявил представитель Госдепа.

По его словам, результатом проведенных испытаний стали тысячи орбитальных обломков, «которые теперь угрожают интересам всех стран», а также увеличили риски для астронавтов и космонавтов, работающих на МКС.