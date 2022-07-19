«Мы очень тесно сотрудничаем в вопросе энергетической безопасности с нашими союзниками по ЕС, другими партнерами в регионе, в том числе с Азербайджаном».

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы хотим видеть стабильное глобальное энергоснабжение в течение какого-то времени. Это тема, над которой рабочая группа США-ЕС очень тесно работает, сотрудничает. Это сфера, в которой мы очень тесно сотрудничаем на двустороннем уровне с рядом стран мира, в том числе с Азербайджаном», — отметил Нед Прайс.