В Государственном департаменте США заявили РИА «Новости», что работа двухстороннего канала с Россией по кибербезопасности остановлена из-за украинского кризиса.

«Наш канал по преступному кибервымогательству в настоящее время неактивен», — сказал официальный представитель дипломатического ведомства США.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов сообщил, что Соединенные Штаты прекратили сотрудничество с Россией по кибербезопасности и закрыли канал связи.

По его словам, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil в феврале этого года Россия направила в Белый дом предложения о начале разработки силами Совбеза РФ и Совета национальной безопасности США совместных мер по защите объектов критической инфраструктуры обеих стран от деструктивного воздействия.

По словам Храмова, в рамках работы совместной группы «Кремль — Белый дом» стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран.