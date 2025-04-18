Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может прекратить участие в мирных переговорах по Украине, если одна из сторон будет препятствовать достижению договоренностей. Его слова прозвучали вскоре после заявления главы Госдепартамента Марко Рубио о возможном отказе США от посредничества, если прогресс в урегулировании конфликта не будет достигнут в ближайшее время.

«Если по какой-то причине одна из сторон сделает завершение войны крайне затруднительным, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы дураки, вы ужасные люди» — и уйдем. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Я верю, что у нас есть все шансы урегулировать эту ситуацию», — заявил Трамп (трансляцию его выступления вело Associated Press). Он подчеркнул, что США стремятся к скорейшему завершению войны: «Мы не называем конкретные сроки — будь то неделя или две — но это должно быть быстро. Мы говорим о тысячах жизней. В среднем гибнут 2500 молодых солдат каждую неделю. Мы хотим остановить это и спасти людей».

На вопрос о том, продолжат ли США военные поставки Украине в случае выхода из переговорного процесса, Трамп отвечать отказался. «Я не собираюсь этого говорить, потому что уверен, что нам удастся добиться мира», — заявил он.

Президент также отверг предположение о том, что Кремль лишь использует его как инструмент в дипломатической игре. «Нет, никто со мной не играет. Я действительно пытаюсь помочь. Мы увидим, получится ли у нас. Думаю, шансы очень хорошие, и все идет в правильном направлении», — отметил Трамп.

Ранее Марко Рубио сообщил, что Трамп готов отказаться от посредничества, если ситуация останется без движения. «Это не наша война. <…> Мы не намерены тянуть процесс неделями и месяцами. Нам нужно принять решение в ближайшие дни — речь идет буквально о днях — есть ли реальная возможность урегулирования в течение ближайших недель. Если да — мы продолжаем. Если нет — у нас есть другие приоритеты, на которые мы должны сосредоточиться», — заявил Рубио, добавив при этом, что президент США все еще нацелен на достижение мирного соглашения. (moscowtimes.ru)