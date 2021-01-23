Госдеп осудил действия силовиков на несогласованных акциях в России

США осуждают применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ в субботу, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты решительно осуждают использование жесткой тактики против протестующих и журналистов на этих выходных в городах по России», — говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

Кроме того, он призвал освободить всех задержанных.

«Мы призываем российские власти выпустить всех, кто был задержан за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безусловное освобождение Алексея Навального», — говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.