Госбюджет требует пересмотра

В связи с обвальным падением нефтяных цен и кризисом, вызванным пандемией, в экспертных кругах активизировались обсуждения о необходимости пересмотра государственного бюджета текущего года.

О том, что поправки в госбюджет неминуемы, сказал накануне в интервью ИА Turan доктор экономических наук, председатель Центра экономических исследований Губад Ибадоглу. Ученый сообщил изданию, что резкое снижение цен на мировых сырьевых рынках понизит нефтяные доходы Госнефтефонда и бюджетные поступления, меняя доходную часть государственной казны. В то же время нагрузка на расходную часть бюджета растет в условиях ограниченного финансирования. На взгляд ученого, следует пересмотреть расходную и доходную часть главного финансового документа страны, а также бюджеты Госнефтефонда, Государственного фонда соцзащиты и Фонда страхования от безработицы.

Первоочередная необходимость находится в плоскости пересмотра бюджета Госнефтефонда, поскольку в сложившейся ситуации невозможно обеспечить его доходную часть, следовательно, выполнить бюджетные обязательства. Эксперт полагает, что доходность фонда можно поддержать путем продажи иных активов, а расходная часть госбюджета подлежит серьезным коррективам. На текущие расходы – зарплаты, пенсии, социальные выплаты и доплаты приходится 61,5% бюджетных трат. По подсчетам экономиста, ежемесячное финансирование в упомянутых, не подлежащих сокращению, направлениях обойдется в 1 млрд. 212 млн. манат. При этом большие возможности экономии бюджетных средств находятся в плоскости оптимизации расходов на управление госструктур.

Отмечается необходимость оптимизации расходов в основной капитал, вероятность сокращения строительных и градостроительных расходов, экономической деятельности. На взгляд ученого, единственным источником 3,5 млрд. манатов, заложенных на финансирование антикризисных мер, является госбюджет, где эти средства не были предусмотрены и этот вопрос нуждается в рассмотрении при пересмотре бюджета. При средней цене нефти 53 доллара в текущем году возможна проблема фискального равновесия, говорит экономист. Если же котировки нефти будут на уровне 40 долларов за баррель, возникнут проблемы в платежном балансе страны — это уже сейчас приводит к расходованию валютных резервов для сохранения курса национальной денежной единицы. Красной чертой для страны экономист считает цену нефти в 40 долларов, отмечая, что уже сложились веские обстоятельства для пересмотра бюджета.

Он также напомнил, что с этого года трансферты из Госнефтефонда в бюджет осуществляются по новым фискальным правилам, и если в течение года возникнут проблемы с поступлениями в госбюджет из ненефтяного сектора, может возникнуть необходимость увеличения объема трансферта. Такое возможно только после изменений в фискальные правила, указанные в законе о системе госбюджета. «В этом случае наряду с изменениями в госбюджет, возникнет необходимость изменить и законодательство о бюджетной системе. Естественно, что все это будет зависеть от того насколько долго продлится пандемия коронавируса. Если она продлится долго или осенью будет вторая волна пандемии, то Азербайджан будет нуждаться в средствах Госнефтефонда», — сообщил Ибадоглу.

О необходимости пересмотра госбюджета после первого полугодия сказал # доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов. По свидетельству ученого, подлежат изменению не срочные траты бюджета, которые, скорее всего, перенесут на последующие годы. Кроме этого, подлежат рассмотрению инвестиционные и текущие расходы. Изменения не затронут социальные программы, пенсии и соцпособия. По словам Мамедова, государство выполнит обязательства по финансированию этих программ в текущем году.