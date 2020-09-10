Город держится на любви его патриотов: представители власти пообещали спасти старинный особняк в Баку

В Баку выявлен очередной вопиющий факт планируемого сноса исторического архитектурного здания — особняк бывшего Офицерского Морского собрания постройки 1902 года, находящийся в ведении Министерства обороны страны, и в котором до недавнего времени находился Дом офицеров Военно-морского флота Азербайджана, сообщает #.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил известный архитектор, автор многочисленных книг о Баку, профессор Эльчин Алиев.

По словам Алиева, о том, что красивейшее архитектурное здание собираются сносить, он узнал от знакомых «маклеров»:

«Каково же было мое удивление, когда повторно, не поверив в первый раз, выяснил, что участок продается вместе с историческим зданием, которое, оказывается, уже давно готово к сносу!», — возмущается архитектор, отмечая, что, к сожалению, у владельцев здания совсем другие ценности. Стратегически выгодно участок на пересечении улиц имени Адиля Гулиева, Айдына Насирова и проспекта имени выдающегося архитектора Микаэля Усейнова, где расположено здание, являет собой потенциально элитную и доходную строительную площадку в новом складывающемся центре города, ради которой можно пожертвовать и памятником национальной архитектуры.

«Видимо, плевать, когда есть возможность немедленно урвать и получить блага для себя любимого – пусть даже ценою потери огромного пласта нашей общей бесценной истории и культуры!», — справедливо подчеркивает архитектор.

Пост возмущения архитектор дополнил резонными размышлениями:

«Если участок продают, значит, скорее всего, есть и разрешение на новое строительство. Интересно, когда и кем оно выдано? В курсе ли происходящего руководство Комитета по градостроительству и архитектуре? В курсе ли происходящего новое руководство Министерства культуры? Иначе получается, что все наши робко появившиеся надежды на изменение со стороны вновь назначенных чиновников отношения к историческому наследию были напрасными? И при первом же случае, когда необходимо проявить принципиальность и отстоять историческую постройку, коммерческие интересы могущественных застройщиков опять взяли вверх?!».

Профессор также напомнил, что за последние годы благодаря усилиям президента страны Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Баку не снесли ни одного значимого архитектурного здания, а между профильными руководителями и общественностью сложился консенсус, что принятый в августе 2001 года официальный список охраняемых со стороны государства памятников архитектуры неполон, устарел и нуждается в срочном пересмотре и дополнении.

«Очевидно, что здание, о котором я пишу, необходимо, наперекор коммерческим планам и желаниям жаждущих скорейшего сноса постройки должностных лиц и лоббирующих их интересы радетелей, срочно включить в список охраняемых со стороны Государства памятников архитектуры «Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı», — предлагает Э.Алиев.

Известно, что из старинного особняка уже вывезена вся мебель, включая роскошные антикварные ручной работы буфеты, старинные зеркала, стоявшие в фойе, уникальные фолианты и бесценные книги, многочисленные предметы интерьера середины XIX века.

«Где они все сейчас и у кого?», — задается нескончаемыми вопросами архитектор.

Публикация Эльчина Алиева вызвала большой резонанс. Пользователи не скрывали своего возмущения и разочарования по данному факту.

Среди тех, кто оперативно отреагировал на публикацию, оказалась депутат Милли Меджлиса от Сабаильского района Нигяр Арпадараи:

«Это здание — не только прекрасный образец архитектуры Баку времен нефтяного бума, но, и место, с которым у многих бакинцев связаны личные воспоминания. Его значение для нашего города, и, в частности, для Сабаила, несомненно. К сожалению, по очевидному упущению, это здание, не находится в списке охраняемых государством», — написала Нигяр ханум на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что в связи с происходящим, она связалась с и.о. министра культуры Анаром Каримовым, который, в свою очередь заявил, что взял данный вопрос под личный контроль.

Столь молниеносная реакция представителей власти вселяет надежду на то, что здание удастся спасти от рук ненасытных предпринимателей.

В то же время, депутат призвала граждан с осторожностью относиться к информации о сносе, заявив, что по заверению Госкомитета по градостроительству, куда она также поспешила обратиться, обращений о сносе и строительстве на этом месте на данный момент, не поступало.

Нигяр Арпадараи пообещала, что будет держать вопрос в центре внимания соответствующих органов и общественности, для того, чтобы сохранить здание для города и потомков всеми возможными законными методами. Она поблагодарила Эльчина Алиева за то, что он не остался в стороне, подчеркнув, что «город держится на любви его патриотов».

СПРАВКА:

Особняк бывшего Офицерского Морского собрания – уникальное здание с роскошным строгим фасадом, дубовыми паркетами, литыми перилами лестниц, многочисленными росписями на стенах и потолках. Здесь располагались залы для встреч и библиотека офицеров Царского морского флота, работал синематограф. Морское собрание являлось культурным центром на Баиловском мысе, в нем размещалось «Общество спасения на водах» и проводились заседания под председательством действительного статского советника Гаджи Зейналабдин Тагиева.

В 1902 году в здании состоялось первое заседание Бакинского яхт-клуба, членами комитета которого являлись Али Аббас Дадашев, Юсиф Дадашев, Исмаил Нагиев, Александр Иванович Бенкендорф и другие известные предприниматели.

В советское время это уже был Дом офицеров Краснознамённой Каспийской флотилии, знаменитый ДОФ, где располагались различные кружки, продолжала работать библиотека, проводились мероприятия и праздники, устраивались танцы, ставились спектакли, показывали кино, снимались известные советские фильмы.