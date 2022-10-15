Google решила расширить сферу тестирования инновационной системы видеосвязи Project Starline — теперь ей будут пользоваться не только сотрудники самой компании, но и её партнёров, в число которых вошли Salesforce, WeWork, T-Mobile и Hackensack Meridian Health.

Первоначально система Project Starline была представлена публике в рамках мероприятия Google I/O в прошлом году, однако на фоне более насущных анонсов Wear OS и Android инициатива не привлекла должного внимания. Тем не менее, разработчик от неё не отказался и решил расширить сферу её тестирования за счёт привлечения сторонних участников. Кроме того, компания отметила, что работает над задачей сделать систему более доступной, и это имеет смысл, учитывая кучу дорогостоящего оборудования, необходимого для её работы.

Project Starline — система видеосвязи, предлагающая максимально реалистичную передачу изображения и звука. Инженеры поставили перед собой задачу создать ощущение, что собеседник находится прямо напротив пользователя. Для достижения цели пришлось соорудить сложную конструкцию и поместить её в будку размером более 2×2 м. На текущем этапе это ещё «исследовательский проект», говорят в Google.

На стороне экрана в будке видеосвязи установлены 14 камер и 16 инфракрасных проекторов — они совместными усилиями производят захват и отслеживание трёхмерного изображения пользователя в реальном времени. За звучание отвечают четыре микрофона и два динамика: они не просто воспроизводят речь, а используют алгоритмы пространственного звука, создавая ощущение, что речь исходит прямо изо рта человека на экране. Любопытен и тот нюанс, что при использовании традиционных средств видеосвязи камера над дисплеем не позволяет участникам сеанса устанавливать полноценный зрительный контакт: человек смотрит либо в камеру, либо на экран. В случае с Project Starline система корректирует положение трёхмерного изображения собеседника, и зрительный контакт тоже довольно правдоподобно воспроизводится, передает 3dnews.ru.

За обработку данных отвечает мощная рабочая станция с двумя процессорами Intel Xeon и четырьмя графическими адаптерами NVIDIA: парой Quadro RTX 6000 и парой Titan RTX. Изображение выводится на 65-дюймовый автостереоскопический экран с разрешением 8K и частотой 60 Гц — это позволяет создавать трёхмерное изображение собеседника в натуральную величину и видеть его без очков. По сути, это увеличенная версия дисплея Nintendo 3DS, но без ограничений, потому что система отслеживает положение головы пользователя.

При реализации системы Google всё-таки несколько упростила себе задачу, ограничив положение пользователя на жёстко зафиксированной скамье и установив небольшой барьер перед экраном, чтобы казалось, что нижняя часть тела собеседника уходит под дисплей. Кроме того, в системе особым образом настроено освещение для оптимального захвата 3D-текстуры — этому способствует и инфракрасная подсветка. Результат, конечно, впечатляет: люди, которые смогли опробовать видеосвязь в Project Starline, говорят, что эффект присутствия действительно правдоподобен. И скоро число положительных отзывов вырастет: компания договорилась о партнёрстве с компаниями Salesforce, WeWork, T-Mobile и Hackensack Meridian Health, представляющими разные отрасли. До этого системой пользовались только работники самой Google.