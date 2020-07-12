Гонконгский ученый заявил о повышении заразности коронавируса на 30%

Мутация ДНК привела к увеличению заразности коронавирусной инфекции. К таким выводам пришел ученый из Гонконга, профессор и декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг, пишет South China Morning Post.

По его данным, в штамме коронавируса произошла мутация. Это означает, что заразность COVID-19 выросла еще на треть. Он отметил, что такие печальные выводы подтверждают как международное исследование, так и местное. Таким образом, каждый человек, которые уже заражен коронавирусом, может передать инфекцию еще четырем другим людям, полагает Леунг.

Всего в мире на сегодняшний день число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.(Газета.Ru)