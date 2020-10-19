Голландские бары и рестораны подали в суд на правительство страны из-за коронавирусных мер

Объединение, состоящее из 30 владельцев баров и ресторанов в Нидерландах, подало в суд на правительство страны с тем, чтобы отменить решение о закрытии заведений, включенное в пакет мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает информационный портал DutchNews.

Согласно решению, принятому 13 октября, все кафе, бары и рестораны были закрыты на четыре недели за исключением обслуживания навынос. Исключение также составляют отели, которые могут в своих ресторанах обслуживать проживающих гостей.

По мнению Королевской ассоциации отельно-ресторанного бизнеса, это решение крайне несправедливо по отношению к индустрии, которая, как свидетельствуют официальные данные, несет ответственность лишь за 1,8% от общего числа инфицирований.

Во вторник окружной суд Гааги должен вынести промежуточное решение о том, могут ли предприниматели не соблюдать правительственное постановление.

«Я видел, как наши клиенты тщательно соблюдали правила социального дистанцирования и следили за тем, чтобы это делал и обслуживающий персонал, — отметил владелец винного бара Posthorn и инициатор иска Майкл Мэуиссен. — Персонал, в свою очередь, также следил за тем, чтобы все соблюдали правила. Мы считаем, что никаких оснований закрывать нас нет».

Весной, во время предыдущего закрытия, представители отельно-ресторанного бизнеса подавали иск, требуя скорейшего смягчения ограничений, однако успехом их попытка не увенчалась.(ТАСС)