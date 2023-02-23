Голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес высказался о своем поступке во время награждения в финале чемпионата мира в Катаре.

«Это было глупо. Мы с парнями делали это, но это единственное из того, чем я не горжусь.

Конечно, я хочу продолжать играть за Аргентину и пытаться достичь большего. Когда ты стал чемпионом мира, играть сложнее всего, потому что все хотят победить чемпиона.

В финале ЧМ Эмилиано Мартинес отбил удар Кингсли Комана, Тчуамени просто не попал в створ ворот после того, как вратарь сбил его с толку своими разговорами.

Напомним, что Мартинес был признан лучшим голкипером турнира. Во время вручения трофея он приложил его к паху, что попало в трансляцию и бурно обсуждалось в обществе.

После завершения ЧМ он продолжал бурно праздновать победу своей команды. Так, в раздевалке он предложил устроить «минуту молчания» в честь Килиана Мбаппе, а позже во время празднования на родине расхаживал с куклой-младенцем с лицом французского нападающего.