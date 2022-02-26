Инвестиционный банк Goldman Sachs готов повысить свой прогноз цен на нефть, если соглашение с Ираном по ядерной сделке сорвется и страна останется под санкциями. Нефть может вырасти до 125 долларов США за баррель, если на фоне опасений по поводу перебоев в поставках из России и Ирана потребуется разрушить спрос для балансировки рынка.

Об этом пишет angi.

Неопределенность относительно возможных санкций к РФ начинает создавать угрозу перебоев в поставках ряда сырьевых товаров, хотя продолжительные сбои маловероятны. Санкции в отношении РФ оказывают минимальное влияние на поставки нефти, из-за закрытия украинских портов и железных дорог сокращается экспорт сельскохозяйственной продукции и металлов, написали в обзоре аналитики банка, в том числе Джеффри Карри и Дамьен Курвален.

Ранее Goldman спрогнозировал, что нехватка газа на европейском рынке сохранится до 2025 года. Однако из-за обострения геополитической ситуации между Россией и Украиной цены, вероятно, обновят рекорды.