Годовой уровень инфляции в Турции ускорился до 85,51% в октябре, что является самым высоким показателем с 1997 года.

Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NTV.

Если в октябре инфляция выросла на 3,54% в месячном измерении, то в годовом она составила 85,51%.

Потребительские цены выросли с 83,45% в сентябре, углубив кризис стоимости жизни в стране.

В прошлом месяце уровень годовой инфляции в Турции составил 83,45%, однако экономисты заявляли, что реальная инфляция намного выше официальной статистики, а независимая группа исследования инфляции оценила ее годовой уровень в 186,27%.

Экономисты говорят, что рост инфляции в Турции подпитывается неортодоксальным убеждением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что высокая стоимость заимствований ведет к росту цен, что противоречит экономической теории.