Годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 61,53% с 58,94% в августе. В месячном выражении цены выросли на 4,75%. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TUIK).

В то же время независимая группа ENAG оценивает годовую инфляцию в сентябре на уровне 130,13%. Ранее Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на конец года до 58% против 22,3% по предыдущим ожиданиям.

«Учитывая тенденцию к росту цен на нефть, кампания по ужесточению денежно-кредитной политики центрального банка, возможно, придется привести ставки к более высокому пиковому уровню, чем первоначально предполагалось», рассказал Bloomberg главный экономист Yatirim Finansman Эрол Гуркан .