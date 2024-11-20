Годовая инфляция в России с 12 по 18 ноября ускорилась до 8,68 процента.

Как передает Лента.Ру, соответствующая статистика приводится в обзоре Минэкономразвития (МЭР) «О текущей ценовой ситуации».

Отмечается, что за указанную неделю потребительская инфляция составила 0,37 процента.

«На плодоовощную продукцию динамика цен составила 4,09 процента, на остальные продукты питания цены изменились на 0,42 процента. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12 процента», — гласит обзор.

При этом подешевели медикаменты, а также электро- и бытовые приборы. До 0,25 процента снизились темпы роста цен в секторе услуг.