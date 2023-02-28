В начале полномасштабной войны против Украины у Кремля было два плана управления Киевом, который оккупанты мечтали захватить за три дня, говорится в материале «Украинской правды».

Источники издания в разведке, силовых и политических кругах убеждены, что по состоянию на начало полномасштабной войны у Кремля отсутствовал четкий план относительно того, кто конкретно должен возглавить захваченную Украину. А топ-чиновники времен Януковича говорят, что частью плана было возвращение в Украину всех возможных чиновников-беглецов.

В то же время соратники бывшего лидера ныне запрещенной «ОПЗЖ» Виктора Медведчука и члены команды президента Украины Владимира Зеленского сейчас, спустя год полномасштабной войны, не сомневаются, что приведение кума Путина к власти было «Планом А» в Кремле. А когда он исчез, «планом Б» стал беглый президент Виктор Янукович, пишут журналисты.

Еще в январе 2022 года один из нардепов «ОПЗЖ», покинувший страну за две недели до полномасштабного вторжения, говорил «УП», что уверен в том, что Россия совершит нападение – прежде всего из-за поведения Медведчука, который на тот момент находился под домашним арестом.

«У меня нет сомнений, что Путин будет воевать. И не в последнюю очередь потому, что я вижу, как Витя уже «печет караваи и собирает соль», чтобы встречать кума в Киеве», – говорил нардеп. (unian.net)