Глобальный экономический кризис в мире возможно обернуть на пользу местной экономике, уверены в местных экономических кругах. Сложности с поставками продовольствия – вызов внутреннему производству, а логистические препоны, обусловленные волной антироссийских санкций – стимул к дальнейшему развитию транспорта и логистики.

В своих прогнозах и ожиданиях эксперты опираются на весьма позитивные итоги первого квартала этого нелегкого во всех смыслах года. Аналитическая оценка Президентом страны результатов истекших месяцев вселяет надежду — валовой внутренний продукт увеличился на 6,8 процента, а ненефтяная экономика выросла более чем на 10 процентов. Рост в сфере промышленного производства составляет примерно 4 процента, а в ненефтяном промышленном производстве даже превысил 18 процентов.

Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев утверждает, что текущие показатели обусловлены достижениями прошлых лет и многолетней прагматичной экономической политикой высшего руководства страны — экономической стратегией и практикой последовательного экономического роста.

«Ненефтяной сектор традиционно ассоциируется с сельским хозяйством, сферой услуг и прочими тому подобными сегментами народного хозяйства, — заметил он в беседе с #. – Однако не стоит забывать про существенный вклад удачно отстроенной за последние годы транспортной инфраструктуры. Логистические проекты, реализованные высшим политическим руководством страны, вносят особый вклад в развитие отечественной экономики, более того, они пришлись очень кстати в складывающейся геополитической картине мира, новой экономической реальности. А кто бы подумал еще два – три года назад, что в мире могут произойти такие события? Все это в очередной раз свидетельствует о дальновидности национального правительства».

Перспективы дальнейшего развития отечественного ненефтяного сектора Р. Гулиев связывает с нарастающей долей в структуре роста именно транспортной сферы и логистики:

«Меня как экономиста и депутата устраивает рост ненефтяного сектора, но не устраивает скорость развития, особенно учитывая условия, созданные в стране для бизнеса, развития предпринимательства, а также серьезные подвижки по части инвестиционного климата, — рассказал он. – Сложившиеся в мире риски, как и любая значимая угроза, помогают мобилизовать силы, а значит, могут пойти во благо. Глобальные продовольственные проблемы – вызов местному производству, сельскому хозяйству, обрабатывающей промышленности. Эти сферы нужно развивать, чтобы обеспечить себя продукцией и довести сей показатель до 80 процентов. В довесок прочему, развитие в данном направлении серьезный удар по импортируемой инфляции».

В числе серьезных подвижек директор Русской экономической школы (РЭШ), доцент Мансур Бархударов также отмечает последовательные положительные сдвиги в развитии инвестиционной среды: «Улучшение инвестиционного климата, безусловно, серьезный стимул для притока сюда инвестиций, — рассказал ученый. – За последние годы в свете реализации новой экономической политики государства мы наблюдаем прирост иностранных капиталовложений в ненефтяной сектор отечественной экономики. После освобождения оккупированных территорий Азербайджана эта тенденция нарастает».

Антироссийские санкции – это не только риски, но возможности, связанные с развернувшимся в нашу сторону руслом российских капиталов, особенно в свете задач по восстановлению освобожденной части страны.

«На сегодняшний день российские компании принимают активное участие в восстановительных работах на территории Карабаха, а тенденция усиления притока российских инвестиций продолжается, — комментирует он. – Если рассматривать этот процесс в контексте ухудшения экономической ситуации в самой России, Азербайджан не предпринимал для этого каких-то специальных мер. Для этого нет необходимости, поскольку между нашими странами действует режим наилучшего благоприятствования, что создает благоприятные условия для привлечения сюда российских инвестиций».

На взгляд собеседника, русло инвестиционного потока следует направлять в пищевую промышленность и аграрный сектор экономики: «Такая инвестиционная политика позволит нам укрепить свою продовольственную безопасность и экспортный потенциал. В то же время развитие агропрома путем привлечения туда российского капитала предполагают – это возможности прироста ненефтяного экспорта. Производимую на таких предприятиях продукцию можно экспортировать на тот же российский рынок – такой подход отвечает интересам и России, и Азербайджана».

Позитивные подвижки страны высоко оценивает доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли. По его свидетельству, традиционно показатели возрастают под занавес года, в нашем же случае экономический рост не заставил себя дожидаться уже в первом квартале текущего экономического цикла.

«В отличие от многих стран мира, которые столкнулись с серьезными проблемами на волне пандемии, Азербайджан встретил экономический кризис с открытым забралом, — говорит аналитик. – Во время пандемии по линии высшего политического руководства страны принимались комплексные меры содействия экономике, имели место существенные финансовые вливания. Помимо всего прочего, Азербайджан выступает в роли творца новой реальности. Освободив свои оккупированные территории, в республике созданы условия для привлечения инвестиций и все это вкупе поспособствует росту совокупного спроса. В то же время проблемы мировой экономики, особенно глобальный рост цен – все это стимулы для развития местного производства и ненефтяного сектора».