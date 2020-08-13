Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Главы министерств обороны Азербайджана и Турции посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

«13 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков, начальник Генерального штаба Турецкой Республики генерал Яшар Гюлер и командующие различными видами войск армий двух стран, посетив Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и памятник, возведенный в честь погибших в 1918 году турецких солдат, возложили венки и цветы», — говорится в сообщении министерства.