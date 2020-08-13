Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции наблюдали за ходом совместных учений

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар наблюдали за ходом азербайджано-турецких совместных учений с боевой стрельбой, сообщает Агентство Анадолу.
За ходом учений также наблюдали командующие войсками Турции и Азербайджана.
В рамках учений танки уничтожили цели условного противника.
Артиллерия произвела выстрелы. Вертолеты Atak ВВС Турции отечественного производства и ударные вертолеты ВВС Азербайджана с точностью поразили цели.
Далее были произведены выстрелы из танков и артиллерийских установок.
Самолеты ВВС Азербайджана поразили цели условного противника. Далее состоялась высадка десанта.
В ходе учений также боевые стрельбы выполнили подразделения ПВО.