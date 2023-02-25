«Мы глубоко потрясены трагической гибелью людей и разрушениями на юго-востоке Турции в результате разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года и солидарны с турецким народом. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования сирийскому народу, который также пострадал от катастрофических землетрясений. Мы выражаем наши соболезнования семьям погибших. Мы ценим уже оказанную гуманитарную помощь и призываем членов и многосторонние учреждения продолжать оказывать всю возможную помощь в целях восстановления и реконструкции», — говорится в документе.

Встреча министров финансов и глав ЦБ G20 прошла с 24 по 25 февраля в Бангалоре на юге Индии. На встрече председательствовали глава индийского Минфина Нирмала Ситараман и управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас. Всего в мероприятии приняли участие 72 делегации из разных стран, финансовых институтов и банков. Россия была представлена на экспертном уровне.